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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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13.07.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag Verlust reich

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag Verlust reich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3'413,00 CHF.

Givaudan
3413.47 CHF -0.65%
Kaufen Verkaufen

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3'413,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'246 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'408,00 CHF ein. Bei 3'435,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'688 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'846,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 33,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Givaudan.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,21 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2393 18.06.2027 154809884
Long 171.35 21.08.2026 158464253
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.0548 17.12.2027 158194253
Short 685.4 18.09.2026 154260102
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2915 11.32 157436651
Long 11.2361 6.44 157975918
Long 22.8467 1.89 158244641
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.2881 12.76 146216420
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