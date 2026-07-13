Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagmittag Verlust reich

Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 3'413,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'246 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'408,00 CHF ein. Bei 3'435,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1'688 Givaudan-Aktien gehandelt.

Am 12.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'846,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 12,69 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 33,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,98 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 23.07.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Givaudan.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 119,21 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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