Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Givaudan-Aktie notierte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 2'987,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'280 Punkten notiert. Im Tief verlor die Givaudan-Aktie bis auf 2'978,00 CHF. Bei 3'024,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15'346 Givaudan-Aktien.

Givaudan gewährte am 11.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1'780,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Givaudan einen Umsatz von 1'674,00 CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 26.01.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 93,84 CHF je Givaudan-Aktie.

