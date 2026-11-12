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12.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag
Die Aktie von Givaudan zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Givaudan-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 4'085,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 4'085,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'122 Punkten notiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 4'112,00 CHF zu. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'076,00 CHF ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4'100,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'861 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 4'137,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,27 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 119,81 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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