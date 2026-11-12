|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Givaudan. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Givaudan-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 4'085,00 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 4'085,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 15'174 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 4'112,00 CHF. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 4'080,00 CHF. Bei 4'100,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'419 Givaudan-Aktien.
Bei 4'137,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 1,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 59,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
|
12.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Givaudan Aktie News: Anleger greifen bei Givaudan am Donnerstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Handel in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SIX-Handel: SMI am Dienstagmittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|11.11.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Givaudan am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.