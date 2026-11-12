Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Givaudan-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 4'085,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 15'174 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 4'112,00 CHF. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 4'080,00 CHF. Bei 4'100,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'419 Givaudan-Aktien.

Bei 4'137,00 CHF markierte der Titel am 05.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 1,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 59,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,29 CHF je Givaudan-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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