Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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12.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Vormittag nordwärts
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 3'458,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Givaudan-Aktie bei 3'463,00 CHF. Bei 3'440,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 340 Givaudan-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3'592,00 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 3,88 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,80 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,19 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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