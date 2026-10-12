Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3'464,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Bei 3'465,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3'440,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'621 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 35,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 118,19 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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