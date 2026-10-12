Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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12.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Die Givaudan-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 3'464,00 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 3'464,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'892 Punkten tendiert. Bei 3'465,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 3'440,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'621 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Am 23.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3'592,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 35,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.
Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 118,19 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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