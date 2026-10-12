Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Montagmittag ab

Die Givaudan-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3'430,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'820 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'427,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'440,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'792 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,74 CHF ausgeschüttet werden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,19 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Bernstein Research: Underperform-Note für Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight