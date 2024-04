Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie verlor um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,9 Prozent auf 3'929,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'397 Punkten notiert. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'909,00 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'032,00 CHF. Zuletzt wechselten 6'204 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4'160,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 5,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'724,00 CHF. Dieser Wert wurde am 19.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 30,67 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 68,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 70,74 CHF aus. Am 12.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,94 Prozent zurück. Hier wurden 1'773,00 CHF gegenüber 1'808,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 109,83 CHF fest.

