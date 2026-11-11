Givaudan Aktie News: Givaudan legt am Mittwochvormittag zu

Die Givaudan-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 4'054,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'044 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 4'061,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'040,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 361 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 4'137,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 2,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,29 CHF ausgeschüttet werden.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 119,81 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Was Analysten von der Givaudan-Aktie erwarten