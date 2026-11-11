Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 4'074,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'029 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 4'086,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'040,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'156 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 1,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 58,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,29 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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