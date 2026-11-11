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11.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4'074,00 CHF zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 4'074,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 15'029 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Givaudan-Aktie bis auf 4'086,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 4'040,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'156 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 1,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 58,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,29 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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