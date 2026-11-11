Givaudan Aktie News: Givaudan tritt am Mittag auf der Stelle

Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 4'051,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'000 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'075,00 CHF. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'035,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'040,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'771 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 4'137,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 36,66 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 119,81 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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