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11.11.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tritt am Mittag auf der Stelle
Die Aktie von Givaudan hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Givaudan-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 4'051,00 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 4'051,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'000 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'075,00 CHF. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'035,00 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'040,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'771 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 4'137,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 2,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 36,66 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 119,81 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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