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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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11.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag höher

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt sprang die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3'168,00 CHF zu.

Givaudan
3170.44 CHF 0.22%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3'168,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'785 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'172,00 CHF. Mit einem Wert von 3'160,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 196 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,38 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 73,75 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,82 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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