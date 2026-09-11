Givaudan Aktie News: Givaudan präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 3'167,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'792 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'200,00 CHF. Bei 3'160,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'133 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,75 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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