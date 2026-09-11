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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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11.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag nordwärts

Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 3'179,00 CHF.

Givaudan
3160.54 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'821 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3'181,00 CHF zu. Bei 3'160,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 1'030 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 12,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2028 erwartet.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 117,82 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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