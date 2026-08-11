Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Vormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 3'383,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'658 Punkten notiert. In der Spitze legte die Givaudan-Aktie bis auf 3'384,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'369,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 255 Givaudan-Aktien.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,18 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,15 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 74,19 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 118,19 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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