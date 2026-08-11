Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3'350,00 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'600 Punkten steht. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'341,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'369,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'214 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 6,74 Prozent niedriger. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,40 Prozent.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 74,19 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 22.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 28.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 118,19 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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