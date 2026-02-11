Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
11.02.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Givaudan
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 3'096,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 3'096,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'528 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3'065,00 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3'119,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'571 Stück gehandelt.
Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4'236,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Givaudan-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'895,00 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 6,49 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2024 mit 70,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,46 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 23.07.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 27.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Givaudan.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 124,13 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Givaudan AG
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
