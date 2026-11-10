Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagvormittag Verlust reich

Die Givaudan-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 4'047,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'048 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 4'047,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 4'065,00 CHF. Bisher wurden heute 337 Givaudan-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2026 auf bis zu 4'137,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 2,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,29 CHF je Aktie ausschütten.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 119,49 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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