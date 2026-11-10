Givaudan Aktie News: Givaudan fällt am Dienstagnachmittag

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 4'027,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 15'034 Punkten realisiert. Bei 4'005,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 4'065,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'392 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Bei 4'137,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 2,66 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2'566,00 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 36,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,29 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 119,49 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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