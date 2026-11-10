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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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10.11.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagmittag mit Einbussen

Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 4'026,00 CHF.

Givaudan
4036.34 CHF -0.12%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 4'026,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 4'005,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'065,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'876 Givaudan-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 56,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 119,49 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 11.9881 20.12.2030 160235543
Long 401.6 20.11.2026 162067132
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.3385 17.12.2027 161893928
Short 8031.9995 20.11.2026 157924276
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.638 12.76 161118979
Long 11.9881 5.82 161119080
Long 25.9097 1.26 162169971
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.638 11.96 161119565
Short 9.6627 7.30 161119564
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.

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Short 16’534.48 8.95 SZBDZU
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Long 14’391.21 19.67 S6W4BU
Long 14’076.20 13.90 SIB29U
Long 13’456.24 8.79 SJBMDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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