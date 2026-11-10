Givaudan Aktie News: Givaudan am Dienstagmittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 1,0 Prozent auf 4'026,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 15'057 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 4'005,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'065,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'876 Givaudan-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 56,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,29 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 27.01.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 119,49 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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