Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’799 0.0%  SPI 19’501 -0.1%  Dow 52’381 -0.8%  DAX 25’551 -0.1%  Euro 0.9429 0.1%  EStoxx50 6’305 -0.1%  Gold 4’396 -0.1%  Bitcoin 63’184 -0.3%  Dollar 0.8104 0.1%  Öl 102.1 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis unter Druck: Zinserhöhungsfantasie belastet
AB Foods-Aktie bricht ein: Zucker-Geschäft und Primark unter Druck
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Overweight
Darum legt der Euro zum Franken leicht zu
Suche...
Plus500 Depot

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag schwächer

Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 3'156,00 CHF.

Givaudan
3167.39 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3'156,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'840 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'156,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'180,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 322 Stück.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 22,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,75 CHF belaufen.

Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Givaudan-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4588 19.03.2027 156215563
Long 12.4314 18.06.2027 143969729
Long 634 16.10.2026 158827898
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.2045 18.06.2027 158463444
Short 10.9345 17.12.2027 156945404
Short 634 18.09.2026 156945395
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3721 11.92 156216346
Long 12.4314 5.36 157436653
Long 23.4889 1.30 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4694 11.53 146536119
Short 8.1282 8.38 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Givaudan AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

11:03 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
11:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Biotechnologie – Bahnbrechende Erfolge/SAP – Sommerlicher Rebound
09:25 Marktüberblick: Rally bei den Ölpreisen und Marktzinsen
09:02 SMI stürzt weiter ab
09.09.26 Logo WHS Mit Daytrading verdienen - So funktioniert’s - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’657.22 13.94 S4IBZU
Short 15’215.26 8.91 SDBWJU
SMI-Kurs: 13’798.93 10.09.2026 12:10:41
Long 13’231.10 19.44 S2BJ7U
Long 12’950.59 13.94 SA2BCU
Long 12’403.96 8.99 SQNBFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’170.00 -0.81% Givaudan AG

Meistgelesene Nachrichten

Warren Buffetts Wette gegen Hedgefonds: Der Beleg für passives Investieren
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende leichter
UBS-Aktie tiefer: Rückkaufangebot für sechs ausstehende Anleihen verdoppelt - Finanz-Lernplattform für junge Leute lanciert
DocMorris begibt neue Wandelanleihe - Aktie springt an
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Abend im Minus
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Ölpreise steigen: SMI beendet Handel in Rot - deutlicher Rutsch unter 14'000 Punkte -- DAX schliesst tief im Minus -- Wall Street schliesst schwächer -- Letztlich Zurückhaltung an Asiens Börsen
Covenant will Marschflugkörper in Sachsen bauen - Aktie steigt
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Google investiert Milliardenbetrag in Finnland - Alphabet-Aktie gibt nach

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.