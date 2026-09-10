Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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10.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Givaudan. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 3'156,00 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3'156,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'840 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie gab in der Spitze bis auf 3'156,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'180,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 322 Stück.
Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Givaudan-Aktie 22,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,75 CHF belaufen.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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