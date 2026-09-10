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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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10.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag in Rot

Givaudan Aktie News: Givaudan am Nachmittag in Rot

Die Aktie von Givaudan gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3'160,00 CHF.

Givaudan
3163.59 CHF -0.87%
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Die Givaudan-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 3'160,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'762 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'146,00 CHF. Bei 3'180,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 3'690 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 13,67 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,75 CHF je Givaudan-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,82 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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