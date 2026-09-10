Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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10.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Donnerstagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 3'170,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 3'170,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'803 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'146,00 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'180,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'026 Givaudan-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,31 Prozent hinzugewinnen. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.
Für Givaudan-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 73,75 CHF ausgeschüttet werden.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 117,82 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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