Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag stabil

Mit einem Wert von 4'051,00 CHF bewegte sich die Givaudan-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'797 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'051,00 CHF. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 4'033,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4'035,00 CHF. Zuletzt wechselten 371 Givaudan-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4'137,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,12 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 119,38 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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