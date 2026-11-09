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09.11.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4'028,00 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,6 Prozent auf 4'028,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'911 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Givaudan-Aktie bisher bei 4'027,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 4'035,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'657 Aktien.
Bei einem Wert von 4'137,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,71 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,25 CHF.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 119,38 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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