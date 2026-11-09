Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 4'053,00 CHF an der Tafel. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'866 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4'056,00 CHF. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4'033,00 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'035,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'502 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 4'137,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 2,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 57,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 73,25 CHF. Im Vorjahr erhielten Givaudan-Aktionäre 72,00 CHF je Wertpapier.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 119,38 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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