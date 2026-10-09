Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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09.10.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagvormittag gefragt
Die Aktie von Givaudan gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.
Um 09:28 Uhr stieg die Givaudan-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 3'444,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'784 Punkten steht. Bei 3'448,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'424,00 CHF. Zuletzt wechselten 408 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Givaudan-Aktie mit einem Kursplus von 4,30 Prozent wieder erreichen. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 25,49 Prozent Luft nach unten.
Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,74 CHF je Givaudan-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 118,47 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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