Givaudan Aktie News: Givaudan schiebt sich am Nachmittag vor

Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 3'451,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'478,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3'424,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'431 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 72,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 73,74 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 118,47 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Bernstein Research: Underperform-Note für Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight