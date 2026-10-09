Givaudan Aktie News: Givaudan tendiert am Freitagmittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 3'451,00 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'749 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Givaudan-Aktie bis auf 3'478,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'424,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 2'201 Stück.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Givaudan-Aktie damit 34,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,47 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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