Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag schwächer

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 3'220,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'983 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 3'205,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3'205,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 792 Givaudan-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 10,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Givaudan-Aktionäre betrug im Jahr 2025 72,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 73,75 CHF belaufen.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 117,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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