Givaudan Aktie News: Givaudan wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 3'196,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. In der Spitze fiel die Givaudan-Aktie bis auf 3'187,00 CHF. Mit einem Wert von 3'205,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Givaudan-Aktien beläuft sich auf 4'670 Stück.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 12,39 Prozent Plus fehlen der Givaudan-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 24,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,75 CHF aus.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 117,43 CHF je Aktie in den Givaudan-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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