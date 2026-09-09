Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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09.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Givaudan gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Givaudan-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3'226,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 3'226,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. Der Kurs der Givaudan-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3'205,00 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'205,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'647 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2'566,00 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.
Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 117,43 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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