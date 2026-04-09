Givaudan Aktie News: Anleger schicken Givaudan am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Givaudan-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2'786,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'096 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Givaudan-Aktie bei 2'765,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2'815,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 6'558 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4'236,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.06.2025). Gewinne von 52,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2'566,00 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,91 CHF aus.

Die Givaudan-Bilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 27.07.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Givaudan-Gewinn in Höhe von 120,40 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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