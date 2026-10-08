Givaudan Aktie News: Givaudan verliert am Donnerstagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 3'385,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 3'383,00 CHF ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'405,00 CHF. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 329 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 3'592,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 6,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 24,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF.

Am 22.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Givaudan veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 118,47 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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