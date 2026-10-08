Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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08.10.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Givaudan. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3'444,00 CHF zu.
Die Givaudan-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 3'444,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'709 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'445,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3'405,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'331 Stück gehandelt.
Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 25,49 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,74 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Givaudan-Anleger Experten zufolge am 28.01.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Givaudan einen Gewinn von 118,47 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Givaudan am 08.10.2026
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