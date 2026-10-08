Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 3'424,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'666 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Givaudan-Aktie bei 3'428,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'405,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'840 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Am 23.10.2025 markierte das Papier bei 3'592,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2'566,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,06 Prozent.

Givaudan-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 72,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 73,74 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Givaudan ein EPS in Höhe von 118,47 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet