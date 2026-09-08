Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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08.09.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Givaudan-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Givaudan-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 3'252,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'119 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 3'257,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'230,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 639 Givaudan-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2025 auf bis zu 3'592,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,46 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2'566,00 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Givaudan-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 73,75 CHF belaufen.
Die Givaudan-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.01.2027 erwartet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,43 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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