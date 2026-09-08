Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Dienstagnachmittag an

Die Givaudan-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 3'246,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'065 Punkten tendiert. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'274,00 CHF an. Bei 3'230,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 4'057 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,66 Prozent. Bei einem Wert von 2'566,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,75 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.01.2027 erwartet. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 117,43 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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