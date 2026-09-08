Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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08.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 3'250,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Givaudan nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 3'250,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'106 Punkten steht. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'274,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 3'230,00 CHF. Zuletzt wechselten 2'643 Givaudan-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 9,52 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 73,75 CHF, nach 72,00 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Givaudan wird am 22.01.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,43 CHF je Givaudan-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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