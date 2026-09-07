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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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07.09.2026 09:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 3'218,00 CHF ab.

Givaudan
3223.53 CHF -1.60%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 3'218,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'201,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'220,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 295 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,43 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4159 17.12.2027 156452034
Long 12.5 17.12.2027 151874681
Long 326.3 18.12.2026 158464261
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0172 17.12.2027 158463445
Short 11.8655 18.06.2027 158194252
Short 326.3 18.09.2026 156945396
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3326 10.98 157436656
Long 11.2517 6.01 157436651
Long 12.55 5.05 157436650
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5 12.63 146426719
Short 11.061 6.61 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’991.72 19.19 SJYB2U
Short 15’282.34 13.84 S7BCRU
Short 15’844.45 8.94 SQRBDU
SMI-Kurs: 14’231.40 07.09.2026 10:24:30
Long 13’799.85 19.58 SEBAGU
Long 13’490.76 13.84 STBJYU
Long 12’913.37 8.91 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

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