Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 3'218,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'215 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Givaudan-Aktie bei 3'201,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3'220,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 295 Givaudan-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (2'566,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 20,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,75 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Givaudan am 22.01.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 117,43 CHF je Givaudan-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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