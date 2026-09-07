Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
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07.09.2026 16:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste
Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3'235,00 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3'235,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'201,00 CHF. Mit einem Wert von 3'220,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'811 Aktien.
Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,68 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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