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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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07.09.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste

Givaudan Aktie News: Givaudan verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Givaudan gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Givaudan-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 3'235,00 CHF.

Givaudan
3232.14 CHF -1.34%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Givaudan-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3'235,00 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Givaudan-Aktie bis auf 3'201,00 CHF. Mit einem Wert von 3'220,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 2'811 Aktien.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 9,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 20,68 Prozent würde die Givaudan-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 73,75 CHF. Im Vorjahr hatte Givaudan 72,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Givaudan dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Givaudan im Jahr 2026 117,43 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4621 15.12.2028 156452042
Long 12.4846 19.03.2027 143969724
Long 649.2 18.09.2026 150268314
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8337 17.12.2027 158463445
Short 12.4846 18.12.2026 158463441
Short 649.2 18.12.2026 152536388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8337 12.32 156216345
Long 12.0222 5.78 157436651
Long 15.4571 3.83 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3647 12.87 146426719
Short 10.471 6.84 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’897.41 19.45 SGBJ3U
Short 15’191.52 13.84 SLBZ3U
Short 15’762.72 8.94 STBNIU
SMI-Kurs: 14’305.30 07.09.2026 16:34:34
Long 13’718.73 19.99 SCB0YU
Long 13’386.90 13.71 S1B77U
Long 12’825.98 8.94 BSUI2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’236.00 -0.43% Givaudan AG

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