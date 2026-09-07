Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag kaum bewegt

Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 3'253,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'253,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'201,00 CHF. Bei 3'220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'597 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,12 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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