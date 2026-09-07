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Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

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07.09.2026 12:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag kaum bewegt

Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 3'253,00 CHF.

Givaudan
3242.31 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen

Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 3'253,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'253,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'201,00 CHF. Bei 3'220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'597 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,12 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie

Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4759 15.12.2028 156452042
Long 12.2717 19.03.2027 143969724
Long 649 18.12.2026 158464260
Typ Hebel Verfall Valor
Short 6.8316 17.12.2027 158463445
Short 12.4808 18.12.2026 158463441
Short 650.4 18.12.2026 152536388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4759 10.73 157436656
Long 11.8255 5.76 157436651
Long 15.1256 3.80 157436649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3765 12.90 146426719
Short 10.3016 6.87 158464431
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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03.09.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
01.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
28.08.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
28.08.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
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NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’834.13 19.99 SNBHTU
Short 15’149.26 13.98 SQBAIU
Short 15’719.08 9.00 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’308.22 07.09.2026 13:53:34
Long 13’664.21 19.45 S6BJTU
Long 13’352.62 13.84 SWBZHU
Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

Givaudan AG 3’250.00 0.00% Givaudan AG

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