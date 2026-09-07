Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag kaum bewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 3'253,00 CHF.
Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 3'253,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Die Givaudan-Aktie legte bis auf 3'253,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 3'201,00 CHF. Bei 3'220,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'597 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3'592,00 CHF erreichte der Titel am 23.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 21,12 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,75 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 28.01.2028.
Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 117,43 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Givaudan-Analyse: Buy-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Givaudan-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
So schätzen die Analysten die Givaudan-Aktie im August 2026 ein
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
12:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag kaum bewegt (finanzen.ch)
|
09:29
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Montagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
04.09.26
|SIX-Handel SMI präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|18.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.08.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.