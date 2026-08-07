Givaudan Aktie News: Givaudan kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Die Givaudan-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 3'387,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Givaudan-Aktie sogar auf 3'389,00 CHF. Bei 3'377,00 CHF markierte die Givaudan-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3'381,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Givaudan-Aktie belief sich zuletzt auf 406 Aktien.

Am 23.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3'592,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 6,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Givaudan-Aktie mit einem Verlust von 24,24 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 74,19 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Givaudan 72,00 CHF aus.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2028 dürfte Givaudan die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Givaudan-Aktie in Höhe von 118,32 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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