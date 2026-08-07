Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3'400,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'603 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'404,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'381,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'786 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 5,35 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 74,19 CHF je Aktie ausschütten.

Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 118,32 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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