Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 12:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Givaudan. Zuletzt wies die Givaudan-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3'400,00 CHF nach oben.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 3'400,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'603 Punkten liegt. Die Givaudan-Aktie zog in der Spitze bis auf 3'404,00 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3'381,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'786 Givaudan-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3'592,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Givaudan-Aktie somit 5,35 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Givaudan-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 74,19 CHF je Aktie ausschütten.
Givaudan dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.
Experten taxieren den Givaudan-Gewinn für das Jahr 2026 auf 118,32 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
Juli 2026: Analysten sehen Potenzial bei Givaudan-Aktie
SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Givaudan-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SMI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
05.08.26
|SLI aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Handel in Zürich: SMI steigt schlussendlich (finanzen.ch)