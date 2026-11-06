|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 09:29:00
Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Givaudan. Die Givaudan-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4'045,00 CHF abwärts.
Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 4'045,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'033,00 CHF ein. Bei 4'074,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'348 Givaudan-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4'137,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,25 CHF aus.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,38 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie
SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Was Analysten von der Givaudan-Aktie erwarten
Givaudan-Aktie stabil: Moody's erhöht Ausblick auf "positiv" von "stabil" - "Baa1" bestätigt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Givaudan AG
|
06.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SMI aktuell: SMI präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Dienstagshandel in Zürich: SMI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
02.11.26
|SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Givaudan-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Givaudan AG
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|13.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Givaudan am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.