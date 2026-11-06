Givaudan Aktie News: Givaudan gibt am Vormittag ab

Die Givaudan-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,5 Prozent auf 4'045,00 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Givaudan-Aktie bis auf 4'033,00 CHF ein. Bei 4'074,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 2'348 Givaudan-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4'137,00 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 2'566,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 72,00 CHF an Givaudan-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 73,25 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 28.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 119,38 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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