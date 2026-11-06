Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagnachmittag tiefer

Die Givaudan-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 4'048,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'722 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Givaudan-Aktie ging bis auf 4'010,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4'074,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 10'455 Givaudan-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 4'137,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Givaudan-Aktie liegt somit 2,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2'566,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,25 CHF je Givaudan-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Givaudan im Jahr 2026 119,38 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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