Givaudan Aktie News: Givaudan am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 4'025,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'616 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Givaudan-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4'011,00 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4'074,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'761 Givaudan-Aktien.

Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 4'137,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Givaudan-Aktie ist somit 36,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 72,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 73,25 CHF je Givaudan-Aktie.

Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Givaudan Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Givaudan.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 119,38 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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