Givaudan Aktie News: Givaudan am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3'427,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'833 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Givaudan-Aktie bisher bei 3'429,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 3'406,00 CHF. Von der Givaudan-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222 Stück gehandelt.

Am 23.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3'592,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,81 Prozent könnte die Givaudan-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 2'566,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,12 Prozent.

Nachdem Givaudan seine Aktionäre 2025 mit 72,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 73,74 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Givaudan rechnen Experten am 28.01.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 118,47 CHF je Givaudan-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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