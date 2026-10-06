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06.10.2026 16:29:00

Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Givaudan Aktie News: Givaudan gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Givaudan gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Givaudan konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 3'397,00 CHF.

Givaudan
3397.75 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3'397,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'772 Punkten notiert. Bei 3'448,00 CHF erreichte die Givaudan-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3'406,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'789 Givaudan-Aktien.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Givaudan-Aktie 5,74 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 2'566,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Givaudan-Aktie 24,46 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Givaudan-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 72,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 73,74 CHF.

Givaudan wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 28.01.2028.

In der Givaudan-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 118,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4291 17.12.2027 151874682
Long 342.1 16.10.2026 158827898
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 342.1 20.11.2026 160008193
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Long 7.3505 11.36 157436652
Long 11.7966 5.98 161113924
Long 18.0053 2.97 161113921
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 12’389.77 8.99 S7SB9U
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