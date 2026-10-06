Givaudan Aktie News: Givaudan am Mittag gefragt

Die Givaudan-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 3'440,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Givaudan-Aktie bei 3'448,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3'406,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'130 Givaudan-Aktien.

Bei einem Wert von 3'592,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,42 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2'566,00 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Givaudan-Aktie.

Zuletzt erhielten Givaudan-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 72,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 73,74 CHF aus.

Am 22.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.01.2028 wird Givaudan schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Givaudan-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 118,47 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Givaudan-Aktie

Givaudan-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Givaudan-Aktie: Barclays Capital revidiert auf Overweight

SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet